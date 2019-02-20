Смерти чемпиона России дали определение

Охраннику грозит уголовное наказание за смерть чемпиона России

«МК» не уточняет номер статьи, но, вероятно, речь идет о статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Наказание по первому пункту этой статьи составляет до двух лет принудительных работы или до двух лет тюрьмы.

Во втором пункте статьи идет речь о причинении смерти «вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальное наказание по этому пункту — до трех лет тюрьмы.

17 февраля СМИ сообщили, что Павлов погиб в драке, произошедшей у здания Минкомсвязи . Следователи рассказали, что 22-летний молодой человек скончался после потасовки с 51-летним охранником на охраняемой территории.