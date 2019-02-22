Журналистка Фернандес разделась ради бездомных собак

Колумбийская спортивная ведущая Эрика Фернандес, представляющая мексиканский канал Fox Sports, снялась в благотворительной фотосессии ради бездомных животных.

Эрика позировала с собаками и почти без одежды. Доходы от съёмок Эрика намерена передать фонду, который помогает бездомным животным.

33-летняя колумбийка известна своей любовью к "Реалу" . Колумбийка время от времени выкладывает в своем аккаунте Instagram искрометные танцы в поддержку мадридского клуба.

Помимо основной работы на телевидении Эрика также активно использует социальные сети с целью помочь бездомным животным. Девушка призывает поклонников не бояться брать домой собак из приютов.

На Instagram горячей брюнетки подписано более 727 000 человек.