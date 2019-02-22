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Журналистка Фернандес разделась ради бездомных собак 

Рамблер 1 час назад
Колумбийская спортивная ведущая Эрика Фернандес, представляющая мексиканский канал Fox Sports, снялась в благотворительной фотосессии ради бездомных животных.
Эрика позировала с собаками и почти без одежды. Доходы от съёмок Эрика намерена передать фонду, который помогает бездомным животным.
33-летняя колумбийка известна своей любовью к "Реалу". Колумбийка время от времени выкладывает в своем аккаунте Instagram искрометные танцы в поддержку мадридского клуба.
Помимо основной работы на телевидении Эрика также активно использует социальные сети с целью помочь бездомным животным. Девушка призывает поклонников не бояться брать домой собак из приютов.
На Instagram горячей брюнетки подписано более 727 000 человек.
Летние виды спорта , Фото , Реал
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