Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский шпажист завоевал золото на юношеском чемпионате Европы в Италии 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Владимир Толасов стал первым в индивидуальном турнире шпажистов на юношеском чемпионате Европы по фехтованию среди спортсменов не старше 18 лет в Италии.
В финальном поединке Толасов одержал победу над венгром Левенте Бартко со счетом 15:9. Третье место заняли итальянцы Дарио Ремондини и Симоне Менчарелли.
В индивидуальном турнире рапиристок россиянка Александра Кораблина завоевала бронзовую награду. Также бронза досталась итальянке Маргерите Лоренци. В финальной схватке победила другая итальянка Матильде Кальванезе, одолевшая венгерку Эрику Некифор.
Последние новости
В России ответили на угрозы Климкина расторгнуть договор по Азову Участница украинского отбора на "Евровидение" хочет сменить гражданство В США мужчина, по ошибке отсидевший 39 лет, получит 21 миллион долларов
Летние виды спорта
Читайте также
Видео
Емельяненко отвесил пощёчину молодому бойцу
MMA Бокс
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
В сборной России назвали «сранью» скандал с Логиновым
Биатлон
«Противно и стыдно»: Плющенко не смог смолчать
Фигурное катание
«Еще не верю»: россиянка впервые выиграла КМ по скелетону
Лыжный спорт Статьи
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Гений или тиран? Загадочная судьба Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
Избран президент РФС
Футбол
Телегин не узнал Пелагею при знакомстве
Хоккей Прочее
Российским легкоатлетам вернули право на спорт
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение