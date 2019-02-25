Российский шпажист завоевал золото на юношеском чемпионате Европы в Италии

Россиянин Владимир Толасов стал первым в индивидуальном турнире шпажистов на юношеском чемпионате Европы по фехтованию среди спортсменов не старше 18 лет в Италии.

В финальном поединке Толасов одержал победу над венгром Левенте Бартко со счетом 15:9. Третье место заняли итальянцы Дарио Ремондини и Симоне Менчарелли.

В индивидуальном турнире рапиристок россиянка Александра Кораблина завоевала бронзовую награду. Также бронза досталась итальянке Маргерите Лоренци. В финальной схватке победила другая итальянка Матильде Кальванезе, одолевшая венгерку Эрику Некифор.