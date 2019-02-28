Тренер: бронза в мужском командном спринте улучшит рейтинг для ОИ

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец рассказал, что важность бронзы в мужском командном спринте на чемпионате мира в Прушкове заключается и в рейтинговых позициях для отбора на Олимпиаду-2020, которые заметно улучшатся благодаря этой медали.

"Даша Шмелева и Настя Войнова подтвердили свой уровень. Знали, насколько сильны австралийки, и понимали, что в финале мы поедем. Вопрос только в каком (финале) — за бронзу или за золото. Мужской командный спринт сегодня порадовал. У нас всегда была проблема с третьим кругом в командном спринте, а Паша Якушевский — гонщик универсальный. Он один из лучших разгоняющих в мире, но при этом может ехать с очень хорошими секундами третий круг. Надеялись, что в этой комбинации покажем результат, который поправит положение в рейтинге к Олимпиаде, а в итоге получилось завоевать еще и бронзу", — сказал Ковпанец РИА Новости.

Еще один спортсмен спринтерской группы, призер Олимпийских игр Шейн Перкинс в командном спринте в Прушкове не стартовал.