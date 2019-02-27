Прыгунья сборной Бразилии рассказала о сексе на Олимпиаде

Бразильская прыгунья в воду Ингрид Оливейра поделилась информацией по поводу сексуального скандала, который случился с ней на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года, передает "Советский спорт"

Во время Игр спортсменку обвинили в том, что она выгнала из комнаты напарницу по национальной команде Джованну Педрозо ради полового акта с еще одним атлетом сборной Бразилии — Педро Гонсалвешем.

"Я привела Педро в свою комнату, но это было не за день до моего или его выступления, как говорили. Он не был со мной всю ночь и я никого не выгоняла из комнаты. Педро симпатичный и не только я так считала. Перед церемонией открытия я сказала Джованне, что приведу его к нам, и они разрешила. Она и многие другие делали то же самое на разных соревнованиях. Я и не думала, к чему это приведет", — приводит слова прыгуньи UOL Esporte.

Также, по ее словам, на Олимпиаде часто случаются подобные инциденты.

"Люди не знают, но на Играх это нормально. Видели бы вы, сколько презервативов раздавали в Олимпийской деревне. Они были повсюду, включая столовую. Я знала, что поступила неправильно, и терзала себя. Но то, как со мной обошлись, совершенно не справедливо. Мне присылали фильмы для взрослых. Предлагали сниматься в порно-шоу. Я потеряла работу. Меня атаковали со всех сторон. И все потому, что я женщина, которая занялась сексом", — рассказала Оливейра.

Она также отметила, что в социальных сетях Педро не было никаких оскорблений — его, напротив, поздравляли с половым актом. В это же время девушку атаковали недоброжелатели.

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