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Прыгунья сборной Бразилии рассказала о сексе на Олимпиаде 

Газета.Ru + ещё 4 23 часа назад
Бразильская прыгунья в воду Ингрид Оливейра поделилась информацией по поводу сексуального скандала, который случился с ней на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года, передает "Советский спорт".
Во время Игр спортсменку обвинили в том, что она выгнала из комнаты напарницу по национальной команде Джованну Педрозо ради полового акта с еще одним атлетом сборной Бразилии — Педро Гонсалвешем.
"Я привела Педро в свою комнату, но это было не за день до моего или его выступления, как говорили. Он не был со мной всю ночь и я никого не выгоняла из комнаты. Педро симпатичный и не только я так считала. Перед церемонией открытия я сказала Джованне, что приведу его к нам, и они разрешила. Она и многие другие делали то же самое на разных соревнованиях. Я и не думала, к чему это приведет", — приводит слова прыгуньи UOL Esporte.
Также, по ее словам, на Олимпиаде часто случаются подобные инциденты.
"Люди не знают, но на Играх это нормально. Видели бы вы, сколько презервативов раздавали в Олимпийской деревне. Они были повсюду, включая столовую. Я знала, что поступила неправильно, и терзала себя. Но то, как со мной обошлись, совершенно не справедливо. Мне присылали фильмы для взрослых. Предлагали сниматься в порно-шоу. Я потеряла работу. Меня атаковали со всех сторон. И все потому, что я женщина, которая занялась сексом", — рассказала Оливейра.
Она также отметила, что в социальных сетях Педро не было никаких оскорблений — его, напротив, поздравляли с половым актом. В это же время девушку атаковали недоброжелатели.
Ранее защитника Бабакара Сарра, перешедшего в красноярский "Енисей" из норвежского "Мольде", обвинили в изнасиловании на территории Норвегии.
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Летние виды спорта , Видео , Советский спорт
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