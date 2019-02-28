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Прыгунья сборной Бразилии Оливейра рассказала о скандале на Олимпиаде 

Рамблер 5 часов назад
Бразильская прыгунья в воду Ингрид Оливейра рассказала о скандале, который случился с ней на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года.
Во время Игр спортсменку обвинили в том, что она накануне соревнований выгнала из комнаты напарницу по синхронным прыжкам Джованну Педрозо, чтобы провести ночь с гребцом Педро Гонсалвешом.
"Я привела Педро в свою комнату, но это было не за день до моего или его выступления, как говорили. Он не был со мной всю ночь и я никого не выгоняла из комнаты. Педро симпатичный и не только я так считала. Перед церемонией открытия я сказала Джованне, что приведу его к нам, и они разрешила. Она и многие другие делали то же самое на разных соревнованиях. Я и не думала, к чему это приведет", — приводит слова прыгуньи UOL Esporte.
Как говорит Оливейра, на Олимпиаде часто случаются подобные инциденты.
"Люди не знают, но на Играх это нормально. Видели бы вы, сколько презервативов раздавали в Олимпийской деревне. Они были повсюду, включая столовую. Я знала, что поступила неправильно, и терзала себя. Но то, как со мной обошлись, совершенно не справедливо. Мне присылали фильмы для взрослых. Предлагали сниматься в порно-шоу. Я потеряла работу. Меня атаковали со всех сторон. И все потому, что я женщина, которая занялась сексом", — рассказала Оливейра.
Она рассказала, что в соцсетях Педро все поздравляли с половым актом. В это же время девушка подверглась общественному порицанию.
Комментарии63
Летние виды спорта , Фото
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