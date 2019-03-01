На ОИ-2020 запретят употребление табака и электронных сигарет

Во время XXXII летних Олимпийских игр в Токио будет полностью запрещено курение табака и электронных сигарет. Об этом заявили организаторы соревнований, обеспокоенные здоровьем спортсменов и гостей японской столицы. Инициативу поддержали власти страны. Нарушителям закона, который окончательно вступит в силу в апреле следующего года, грозит штраф в размере €2400.

Оргкомитет Токио-2020 намерен провести в Японии самую экологичную летнюю Олимпиаду в истории спорта. Наряду с другими законами, призванными поддерживать чистоту японской столицы и её окрестностей в дни соревнований, было принято решение о полном запрете курения табака и электронных сигарет на всех спортивных объектах и территориях, используемых под нужды турнира.

Закон, который окончательно вступит в силу к апрелю 2020 года, распространится не только на употребление, но и на продажу, а также рекламу табачной продукции.

«Основываясь на правилах и законах Международного олимпийского комитета (МОК), мы приняли решение ввести строгий антитабачный запрет, чтобы защитить здоровье и безопасность спортсменов, зрителей и официальных лиц. Курение будет ограничено как в закрытых, так и в открытых помещениях и прилегающих территориях», — приводит текст заявления Inside the Games.

Схожий закон был принят во время летних Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро, однако тогда ограничение распространялось не на все объекты, а на некоторых из них существовали специальные зоны для курящих. В своей инициативе японские власти ориентируются на опыт Пхёнчхана-2018, который стал первым турниром такого уровня, полностью свободным от табака.

Курение представляет собой большую проблему для Японии. По данным недавних статистический исследований, практически каждый пятый взрослый гражданин страны курит. В июле прошлого года власти ограничили употребление табака и электронных сигарет на территориях учебных заведений и больниц. Однако запрет не распространялся на некоторые рестораны, кафе и другие общественные места с небольшой площадью.

Ещё одним доводом в пользу ужесточения закона стала борьба с пассивным курением, от которого в Японии ежегодно умирают около 15 тыс. человек, преимущественно женщин и детей.

Одними из первых этой проблемой обеспокоились в столице страны Токио. В 2014 году, сразу после того, как проведение Олимпиады-2020 было доверено Японии, Ёити Масудзоэ, занимавший в то время пост губернатора города, призвал запретить употребление табака во время соревнований.

Эту инициативу впоследствии поддержали и нынешние власти префектуры.

«Противодействие пассивному курению на протяжении длительного времени оставалось нашей главной заботой. Мы бы хотели принять больше мер, чтобы люди могли дольше оставаться здоровыми», — цитирует Associated Press представителя департамента здравоохранения Токио Кейко Накаяму.

Однако до недавнего времени существовали опасения, что японское правительство не согласится на изменения существующего законодательства. Предполагалось, что курение будет ограничено только внутри спортивных объектов. Однако оргкомитет Олимпийских игр сумел настоять на своём.

Употребление табака и электронных сигарет в запрещённых местах будет караться денежным штрафом в размере €2,4 тыс. Кроме того, управляющие заведениями, нарушившие закон, будут вынуждены заплатить €4 тыс.

Таким образом, Япония станет очередной страной, присоединившейся к акции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — «Спорт без табака». Её цель — сокращение вреда от употребления сигаретной продукции во время крупных спортивных состязаний.

Ранее стало известно, что все награды Олимпиады и Паралимпиады в Токио будут на 100% выполнены из переработанных металлов, извлечённых из мобильных телефонов, фотокамер, портативных компьютеров и других электронных предметов. На протяжении полутора лет все жители страны, а также туристы могли оставить свои старые гаджеты в специальных контейнерах в торговых центрах.

Также токийские власти проведут масштабное озеленение столицы. Особое внимание будет уделяться спортивным объектам и прилегающим территориям. Кроме того, все гости Олимпийских игр смогут принять участие в акциях, направленных на защиту окружающей среды.