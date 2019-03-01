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Голодец назвала Универсиаду в Красноярске огромным праздником для России 

RT на русском + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что Универсиада в Красноярске является важным спортивным и гуманитарным событием для страны, а также рассказала о концепции наследия объектов студенческих игр.
«Универсиада для России — важное спортивное и гуманитарное событие. Благодарны FISU за доверие. Впервые мы принимаем зимнюю Универсиаду. Отношение к зимним видам спорта у нас особое: мы любим хоккей, фигурное катание, горные лыжи, сноуборд. Нет ни одного вида, который был бы не популярен. Для нас это огромный праздник», — приводит слова вице-премьера корреспондент RT.
Она отметила, что за шесть лет подготовки было построено 304 объекта. По её словам, объекты должны помогать развиваться городу.
«У нас принята концепция наследия, несколько объектов станут базой для студентов и спортивных школ, а также местом отдыха для красноярцев. Мы подготовились к соревнованиям. Универсиада поставит рекорд по числу стран-участников — 59 стран. Мы готовы к встрече, многие уже приехали. Мы очень гостеприимны. Это превратится в праздник дружбы молодёжи разных стран», — добавила Голодец.
Ранее Колобков заявил, что Красноярск станет центром развития зимних видов спорта после Универсиады.
RT на русском: последние новости
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Летние виды спорта , Ольга Голодец
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