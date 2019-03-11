Регбисты Ирландии обыграли Францию в Кубке Шести наций

В Старом свете продолжается главный регбийный турнир Европы — Кубок Шести наций. Состоялся четвертый раунд, по итогам которого лидеры турнира одержали синхронные победы. В воскресенье матчем Ирландия — Франция завершалась программа тура. "Клеверные" взяли верх со счетом 26:14.

The @IrishRugby wrap



Garry Ringrose ➡ Johnny Sexton#IREvFRA #GuinnessSixNations pic.twitter.com/08IdpfzBjr— Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) 10 марта 2019 г. Ирландские регбисты ударно провели первый тайм, выиграв его со счетом 19:0. Во второй половине встречи они развили свой успех и увеличили преимущество до 26:0. Однако французы в заключительные минуты встречи смогли дважды занести попытки с реализациями и избежать "сухого" поражения. Самым результативным регбистом встречи стал звездный ирландец Джонни Секстон, набравший 11 очков.

Ранее в субботу возглавляющий таблицу турнира Уэльс смог продлить свою победную серию, на выезде обыграв команду Шотландии — 18:11. Валлийцы по-прежнему удерживают первую строчку, за ними по пятам идет Англия, которая в своем матче не оставила шансов Италии — 57:14.

Таким образом, перед заключительным туром Кубка Шести наций у Уэльса 16 очков, Англия имеет 15 баллов, Ирландия — 14, Шотландия и Франция — по 6, а Италия остается с нулем очков.