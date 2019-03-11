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Регбисты Ирландии обыграли Францию в Кубке Шести наций 

Вести.Ru 22 часа назад
Фото: SixNationsRugby\Twitter
В Старом свете продолжается главный регбийный турнир Европы — Кубок Шести наций. Состоялся четвертый раунд, по итогам которого лидеры турнира одержали синхронные победы. В воскресенье матчем Ирландия — Франция завершалась программа тура. "Клеверные" взяли верх со счетом 26:14.
Ирландские регбисты ударно провели первый тайм, выиграв его со счетом 19:0. Во второй половине встречи они развили свой успех и увеличили преимущество до 26:0. Однако французы в заключительные минуты встречи смогли дважды занести попытки с реализациями и избежать "сухого" поражения. Самым результативным регбистом встречи стал звездный ирландец Джонни Секстон, набравший 11 очков.
Ранее в субботу возглавляющий таблицу турнира Уэльс смог продлить свою победную серию, на выезде обыграв команду Шотландии — 18:11. Валлийцы по-прежнему удерживают первую строчку, за ними по пятам идет Англия, которая в своем матче не оставила шансов Италии — 57:14.
Таким образом, перед заключительным туром Кубка Шести наций у Уэльса 16 очков, Англия имеет 15 баллов, Ирландия — 14, Шотландия и Франция — по 6, а Италия остается с нулем очков.
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