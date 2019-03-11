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Пенсионер две недели обыгрывал букмекеров, и те запаниковали 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Frank Bienewald/imageBROKER.com/Global Look Press
Британскому пенсионеру Майклу Бэйтсу запретили делать ставки в букмекерской конторе после того, как он почти две недели ежедневно выигрывал на скачках. Оказалось, пожилой, но очень азартный мужчина разработал собственную систему беспроигрышных ставок.
Инцидент произошёл в английском городе Колчестер.
Формально то, что делал Бэйтс, не запрещено и жульничеством не считается. Однако букмекерам такой поворот пришёлся не по душе, сообщает The Mirror. За 12 дней 74-летний британец заработал более 2 тыс. фунтов стерлингов (примерно 170 тыс. рублей). После этого ему отказали в праве делать ставки, сославшись на то, что тот «выиграл слишком много».
Разбирательством ситуации занялись в головном офисе компании, куда позвонил раздосадованный пенсионер. Изначально там мужчине ответили, что сотрудники регионального представительства поступили в соответствии с правилами. Однако в дальнейшем, когда история получила огласку, в отделе по связям с общественностью пообещали изучить произошедшее более пристально. Там отметили, что не практикуют запрет на ставки, но уменьшают их размер.
Тем временем, пока суть да дело, находчивый британский пенсионер играет на скачках с помощью других букмекерских контор.
Ранее News.ru сообщал, что иностранные букмекеры оценили шансы участников песенного конкурса Евровидение на победу. По их данным, российский певец Сергей Лазарев может рассчитывать на второе место.
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Летние виды спорта , Экономика , Сергей Лазарев
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