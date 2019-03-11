Пенсионер две недели обыгрывал букмекеров, и те запаниковали

Британскому пенсионеру Майклу Бэйтсу запретили делать ставки в букмекерской конторе после того, как он почти две недели ежедневно выигрывал на скачках. Оказалось, пожилой, но очень азартный мужчина разработал собственную систему беспроигрышных ставок.

Инцидент произошёл в английском городе Колчестер.

Формально то, что делал Бэйтс, не запрещено и жульничеством не считается. Однако букмекерам такой поворот пришёлся не по душе, сообщает The Mirror. За 12 дней 74-летний британец заработал более 2 тыс. фунтов стерлингов (примерно 170 тыс. рублей). После этого ему отказали в праве делать ставки, сославшись на то, что тот «выиграл слишком много».

Разбирательством ситуации занялись в головном офисе компании, куда позвонил раздосадованный пенсионер. Изначально там мужчине ответили, что сотрудники регионального представительства поступили в соответствии с правилами. Однако в дальнейшем, когда история получила огласку, в отделе по связям с общественностью пообещали изучить произошедшее более пристально. Там отметили, что не практикуют запрет на ставки, но уменьшают их размер.

Тем временем, пока суть да дело, находчивый британский пенсионер играет на скачках с помощью других букмекерских контор.