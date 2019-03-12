Американский канал ESPN составил ежегодный рейтинг самых популярных личностей спортивного мира, сообщает "Советский спорт".
Для выявления главных знаменитостей спорта используется формула, которая включает профессиональные доходы, доходы от неспортивной деятельности, популярность в соцсетях и поисковые запросы Google.
Четвертый год подряд во главе списка оказался португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Вторую и третью строчки заняли нападающий "Лейкерс" Леброн Джеймс и футболист каталонской "Барселоны" Лионель Месси.
Из российских спортсменов в рейтинг включили чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова (15-е место) и теннисистку Марию Шарапову (37-е место).
Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграет по тактике Нурмагомедова.