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Американский канал назвал самых популярных спортсменов года 

Газета.Ru + ещё 8 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Американский канал ESPN составил ежегодный рейтинг самых популярных личностей спортивного мира, сообщает "Советский спорт".
Для выявления главных знаменитостей спорта используется формула, которая включает профессиональные доходы, доходы от неспортивной деятельности, популярность в соцсетях и поисковые запросы Google.
Четвертый год подряд во главе списка оказался португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Вторую и третью строчки заняли нападающий "Лейкерс" Леброн Джеймс и футболист каталонской "Барселоны" Лионель Месси.
Из российских спортсменов в рейтинг включили чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова (15-е место) и теннисистку Марию Шарапову (37-е место).
Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграет по тактике Нурмагомедова.
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Летние виды спорта , Теннис , Джеймс Леброн , Лионель Месси , Хабиб Нурмагомедов , Мария Шарапова , Криштиану Роналду , Google , Советский спорт
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