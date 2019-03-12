Двукратная чемпионка Олимпийских игр в прыжках с шестом Елена Исинбаева считает, что критерии Международной федерации легкой атлетики (IAAF) в отношении восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) являются очень странными.
«Касаемо критериев всё очень странно. Не в компетенции ВФЛА предоставлять доступ к допинговой лаборатории. Мы все надеялись, что IAAF наконец-то восстановит нашу федерацию и спортсмены смогут выступать под флагом России. Но нет, новый поворот», — написала Исинбаева в своём Instagram.
Глава рабочей группы IAAF по восстановлению статуса ВФЛА Руне Андерсен считает, что Россия не выполнила два обязательных критерия для восстановления своего статуса. По его словам, речь идет о проблемах с выплатами, а также обработке экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA) базы данных антидопинговой лаборатории в Москве.
Ранее IAAF приняла решение сократить дистанции в спортивной ходьбе.