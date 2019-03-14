В России нашли замену мельдонию

"Она (БАД) не является допингом, это не (лекарственный — прим. ред.) препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например в пище", — заявил руководитель агентства Владимир Уйба, отметив, что добавку уже начали применять на практике.

По его словам, БАД, как и мельдоний, содержит необходимые для организма при усиленных нагрузках калий и натрий.

Мельдоний попал в список запрещённых препаратов 1 января 2016 года по инициативе WADA. За этим последовал ряд отстранений российских спортсменов от участия в международных соревнованиях за нарушение антидопинговой политики. Позже эксперты пришли к выводу, что о периоде вывода мельдония из организма спортсменов нет подробных исследований. В апреле 2016 года был установлен допустимый предел концентрации препарата, после чего многие атлеты, отстранённые от состязаний, вернулись к активной спортивной карьере.