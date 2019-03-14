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В России нашли замену мельдонию 

Рамблер + ещё 13 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали биологически-активную добавку (БАД), которая по своим свойствам сможет заменить для спортсменов мельдоний, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщает РИА Новости.
"Она (БАД) не является допингом, это не (лекарственный — прим. ред.) препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например в пище", — заявил руководитель агентства Владимир Уйба, отметив, что добавку уже начали применять на практике.
По его словам, БАД, как и мельдоний, содержит необходимые для организма при усиленных нагрузках калий и натрий.
Мельдоний попал в список запрещённых препаратов 1 января 2016 года по инициативе WADA. За этим последовал ряд отстранений российских спортсменов от участия в международных соревнованиях за нарушение антидопинговой политики. Позже эксперты пришли к выводу, что о периоде вывода мельдония из организма спортсменов нет подробных исследований. В апреле 2016 года был установлен допустимый предел концентрации препарата, после чего многие атлеты, отстранённые от состязаний, вернулись к активной спортивной карьере.
Комментарии
Летние виды спорта , Зимние виды спорта , Владимир Уйба , Федеральное медико-биологическое агентство , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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