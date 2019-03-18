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Российские тяжелоатлеты пропустили юношеский ЧМ в США из-за проблем с получением виз 

ТАСС + ещё 1 18 часов назад
Фото: ТАСС
Сборная России по тяжелой атлетике вынуждена была пропустить юношеский чемпионат мира в США из-за того, что спортсмены не могли получить американские въездные визы. Как сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, проблемы с визами стали причиной неучастия в турнире и ряда других ведущих команд и отдельных спортсменов.
Юношеский чемпионат мира проходил в Лас-Вегасе (штат Невада) с 8 по 15 марта.
"Федерация заблаговременно начала заниматься решением визовых вопросов для поездки на юношеский чемпионат мира, нами был рассмотрены и проработаны все варианты получения въездных документов в США, но получить визы не представилось возможным", — сказал Агапитов.
По словам генерального секретаря ФТАР Александра Кишкина, до конца 2018 года американские визы можно было сделать только в посольствах США за пределами России, однако выезд юных спортсменов за границу по закону невозможен без сопровождающих и усложняет процесс. Кроме того, против такой продолжительной поездки за визами выступали тренеры, которые не считали правильным прерывать на длительное время тренировочный процесс. Когда в начале года ФТАР сделала попытку подать документы спортсменов уже в посольство США в Москве, то ближайшая свободная запись на собеседование была на дату после юношеского чемпионата мира.
"На чемпионат мира в США не приехал ряд ведущих сборных: Китай, КНДР, Иран, Венесуэла, Белоруссия, Украина, а также многие лидеры других национальных команд, — отметил Агапитов. — Но, несмотря на катастрофически низкое число участников соревнований, американцы и глава Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) не согласны с тем, что турнир в Лас-Вегасе оказался провальным, а его итоги — сомнительными. Кроме того, Федерация тяжелой атлетики США заверяет, что спортсмены всех федераций получили визы".
В юношеском ЧМ в США выступили 179 спортсменов из 33 стран (в IWF входит более 190 национальных федераций — прим. ТАСС), причем в ряде весовых категорий было по три— четыре участника.
"На юношеских чемпионатах России, не говоря уже о первенствах Европы, регистрируется больше участников, чем на последнем чемпионате мира", — подчеркнул глава ФТАР.
Как рассказал Агапитов, глава Азиатской федерации тяжелой атлетики Мохамед Юсеф Альмана уже обратился с письмом президенту IWF Тамашу Аяну, в котором выразил обеспокоенность малым числом участников ЧМ-2019 в США и призвал международную федерацию сделать соответствующие выводы.
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Летние виды спорта , ИТАР-ТАСС
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