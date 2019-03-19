Серебряный призёр ЧМ по плаванию То скончался в возрасте 26 лет

Серебряный призёр чемпионата мира по плаванию 2012 года представитель Гонконга Кеннет То скончался в возрасте 26 лет в США.

Как сообщает Swim Swam, пловцу стало плохо в раздевалке после тренировки во Флориде, и он был доставлен в больницу, где врачи зафиксировали его смерть.

То выступал за сборные Австралии и Гонконга. Помимо серебра ЧМ на короткой воде, в его активе второе место в комбинированной эстафете 4х100 метров на мировом первенстве 2013 года, шесть медалей Юношеских Игр — 2010.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин скончалась в возрасте 23 лет.