Факел Олимпийских игр 2020 года представлен в Японии

Факел летних Олимпийских игр 2020 года представлен в среду в японской столице. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Японии, факел цвета "золотая сакура" весит около 1,2 кг и выполнен из алюминия.

Если смотреть на олимпийский факел сверху, то он напоминает цветок сакуры — дерева, привычно ассоциирующегося с Японией. Из каждого его лепестка будут выходить отдельные языки пламени, объединяющиеся воедино. Примечательно, что часть материала, из которого были произведены факелы, была взята из переработанного алюминия, использовавшегося при строительстве временного жилья на северо-востоке страны, пострадавшего от землетрясения и цунами 2011 года. Тем самым создатели факела хотели почтить память всех, кто пострадал от стихийного бедствия 11 марта 2011 года, и поддержать процесс восстановления региона.

Ожидается, что олимпийский огонь будет зажжен 11 марта будущего года — в очередную годовщину трагедии. После этого к 20 марта его привезут в Японию, а 26 марта в префектуре Фукусима начнется сама эстафета олимпийского огня. В Фукусиме также должны пройти соревнования по бейсболу и софтболу, которые впервые вошли в олимпийскую программу.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.