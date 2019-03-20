Факел Олимпиады-2020 представили в Японии

Факел Олимпийских игр 2020 года по форме напоминает цветок сакуры, если смотреть на него сверху. Из каждого его "лепестка" будут выходить отдельные языки пламени.

Факел выполнен из алюминия. При этом часть использованного металла была переработана из того, что использовалось для возведения временного жилья для пострадавших от землетрясения и цунами у побережья острова Хонсю в 2011 году. Создатели факела хотели почтить память пострадавших от стихийного бедствия и поддержать восстановление региона.

Олимпиада в Токио состоится 24 июля — 9 августа 2020 года. Планируется, что факел будет зажжен 11 марта 2019-го, 20 марта — привезен в Японию, а 26 марта в префектуре Фукусима стартует эстафета олимпийского огня.