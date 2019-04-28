Российские синхронисты выиграли 3 золота на этапе Мировой серии

В японской столице Токио проходит этап Мировой серии по синхронному плаванию. В технических программах главными триумфаторами стали спортсмены из России. Общими усилиями они завоевали 3 золотые медали.

Групповые выступления российскими спортсменами представлены не были.