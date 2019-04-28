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Российские синхронисты выиграли 3 золота на этапе Мировой серии 

Вести.Ru + ещё 15 28 апреля 2019
Фото: Российский стадион
В японской столице Токио проходит этап Мировой серии по синхронному плаванию. В технических программах главными триумфаторами стали спортсмены из России. Общими усилиями они завоевали 3 золотые медали.
Светлана Колесниченко одержала победу в индивидуальных женских соревнованиях. Еще две медали — у спортсменов парного разряда: все та же Колесниченко в тандеме со Светланой Ромашиной первенствовала в дуэте, а Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева — в смешанном дуэте.
Групповые выступления российскими спортсменами представлены не были.
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