В японской столице Токио проходит этап Мировой серии по синхронному плаванию. В технических программах главными триумфаторами стали спортсмены из России. Общими усилиями они завоевали 3 золотые медали.
Светлана Колесниченко одержала победу в индивидуальных женских соревнованиях. Еще две медали — у спортсменов парного разряда: все та же Колесниченко в тандеме со Светланой Ромашиной первенствовала в дуэте, а Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева — в смешанном дуэте.
Групповые выступления российскими спортсменами представлены не были.