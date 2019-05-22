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Подозреваемая в допинге чемпионка ОИ по плаванию Мейлутите завершила карьеру 

ТАСС + ещё 12 22 мая 2019
Фото: globallookpress.com
Олимпийская чемпионка 2012 года в плавании на 100 метров брассом литовка Рута Мейлутите заявила о завершении спортивной карьеры. Слова спортсменки приводит национальное радио LRT.
"Благодаря плаванию у меня была жизнь, о которой я и не мечтала, — сказала Мейлутите. — Мне посчастливилось посмотреть мир, познакомиться и поработать с замечательными людьми. Это особый опыт, и теперь я хочу использовать его в другой деятельности".
Президент Литовского национального олимпийского комитета Дайна Гудзинявичюте сообщила, что 22-летняя спортсменка еще несколько дней назад предупредила НОК о том, что собирается уйти из большого спорта.
"Мы должны уважать ее выбор", — сказала Гудзинявичюте.
В середине мая Мейлутите не была включена в состав сборной Литвы на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 12 по 28 июля в Южной Корее. Ранее литовский портал Lrytas сообщил, что Международная федерация плавания (FINA) может дисквалифицировать Мейлутите за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка была не доступна для допинг-офицеров по указанному адресу более одного часа в третий раз за последние 12 месяцев. В соответствии с правилами, предусмотренными Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами Литвы, спортсмены должны предоставлять информацию о своем местонахождении, она должна быть закреплена в системе антидопингового контроля спортсменов (ADAMS). Мейлутите грозила дисквалификация до двух лет.
Помимо золотой награды Олимпийских игр, в активе литовской спортсменки золотая и две серебряные медали чемпионатов мира. Также она дважды становилась чемпионкой Европы и один раз — серебряным призером европейского первенства. На мировом первенстве по плаванию на короткой воде Мейлутите завоевала две золотые и две серебряные медали.
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