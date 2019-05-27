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Российский самбист дисквалифицирован на восемь месяцев из-за допинга 

Газета.Ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский самбист Алан Камбиев был дисквалифицирован на восемь месяцев из-на нарушения антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
Информация размещена на официальном сайте Российского антидопингового агенства (РУСАДА).
Срок наказания 34-летнего спортсмена отсчитывается с 3 августа 2018 года.
Камбиев является чемпионом Европы 2017 года в категории свыше 100 кг. Становился победителем чемпионата России в 2018 году
Россиянин имеет звание международного класса и членство в сборной команды страны с 2010 года.
Ранее чемпионка мира по гимнастике дисквалифицирована за допинг.
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Летние виды спорта , Советский спорт
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