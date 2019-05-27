Российский самбист дисквалифицирован на восемь месяцев из-за допинга

Российский самбист Алан Камбиев был дисквалифицирован на восемь месяцев из-на нарушения антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".

Информация размещена на официальном сайте Российского антидопингового агенства (РУСАДА).

Срок наказания 34-летнего спортсмена отсчитывается с 3 августа 2018 года.

Камбиев является чемпионом Европы 2017 года в категории свыше 100 кг. Становился победителем чемпионата России в 2018 году

Россиянин имеет звание международного класса и членство в сборной команды страны с 2010 года.

Ранее чемпионка мира по гимнастике дисквалифицирована за допинг.