Пловцы Попова и Клепиков дисквалифицированы на четыре года за допинг

Российские пловцы Кристина Попова и Николай Клепиков дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Cрок дисквалификации 18-летней Поповой отсчитывается с 12 июля 2018 года, а 26-летнего Клепикова — с 3 декабря 2018 года.

Спортсмены признаны виновными в нарушении пункта 2.1 "Общероссийских антидопинговых правил" ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").