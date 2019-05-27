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Пловцы Попова и Клепиков дисквалифицированы на четыре года за допинг 

ТАСС + ещё 2 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские пловцы Кристина Попова и Николай Клепиков дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Cрок дисквалификации 18-летней Поповой отсчитывается с 12 июля 2018 года, а 26-летнего Клепикова — с 3 декабря 2018 года.
Спортсмены признаны виновными в нарушении пункта 2.1 "Общероссийских антидопинговых правил" ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").
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