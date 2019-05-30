Итальянец Чима выиграл 18-й этап веломногодневки «Джиро д'Италия»

Итальянский велогонщик Дамиано Чима из команды Nippo-Vini Fantini-Faizane одержал победу на 18-м этапе многодневки "Джиро д'Италия".

Чима в четверг преодолел 222 километра за 4 часа 56 минут 4 секунды. Второе место занял немец Паскаль Аккерманн из Bora–Hansgrohe, замкнул тройку лучших итальянец Симоне Консонни (UAE Team Emirates).

Россиянин Павел Сиваков (Ineos) финишировал 36-м, его соотечественник Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin стал 48-м.

В общем зачете продолжает лидировать эквадорец Ричард Карапас (Movistar), вторым идет итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), который уступает лидеру 1 минуту 54 секунды. На третьем месте располагается словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma; +2.16). Сиваков (+8.21) идет девятым, Закарин (+10.32) занимает 12-ю строчку.