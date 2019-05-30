Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес

Российской пловчихе предложили выйти замуж после фото топлес

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала откровенные фото в инстаграме, передает "Советский спорт".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) 28 Май 2019 в 9:13 PDT На фотографиях в профиле девушка запечатлена топлес. Грудь спортсменка прикрыла ананасами.

Не всем подписчикам пришлась по душе креативная идея Ефимовой. Многие сказали, что девушке пора выйти замуж.

"Она голодная, выдайте ее замуж", — написал один из пользователей Сети.

Провокационные снимки прокомментировал и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев . "Вот это ананасы" — написал он.

В настоящее время Ефимова готовится к международным соревнованиям "Маре Нострум", первый этап которого пройдет в Монако с 8 по 9 июня.

На счету спортсменки пять титулов чемпионки мира.

Ранее фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой.