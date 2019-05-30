Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала откровенные фото в инстаграме, передает "Советский спорт".
На фотографиях в профиле девушка запечатлена топлес. Грудь спортсменка прикрыла ананасами.
Не всем подписчикам пришлась по душе креативная идея Ефимовой. Многие сказали, что девушке пора выйти замуж.
"Она голодная, выдайте ее замуж", — написал один из пользователей Сети.
Провокационные снимки прокомментировал и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. "Вот это ананасы" — написал он.
В настоящее время Ефимова готовится к международным соревнованиям "Маре Нострум", первый этап которого пройдет в Монако с 8 по 9 июня.
На счету спортсменки пять титулов чемпионки мира.
Ранее фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой.