Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес

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Российской пловчихе предложили выйти замуж после фото топлес 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала откровенные фото в инстаграме, передает "Советский спорт".
Ефимова показала фото в бикини
На фотографиях в профиле девушка запечатлена топлес. Грудь спортсменка прикрыла ананасами.
Не всем подписчикам пришлась по душе креативная идея Ефимовой. Многие сказали, что девушке пора выйти замуж.
"Она голодная, выдайте ее замуж", — написал один из пользователей Сети.
Провокационные снимки прокомментировал и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. "Вот это ананасы" — написал он.
В настоящее время Ефимова готовится к международным соревнованиям "Маре Нострум", первый этап которого пройдет в Монако с 8 по 9 июня.
На счету спортсменки пять титулов чемпионки мира.
Ранее фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой.
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Летние виды спорта , Видео , Дмитрий Губерниев , Юлия Ефимова , Советский спорт
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