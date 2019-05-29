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Российская гимнастка рассказала о пути попадания допинга в ее организм 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская гимнастка Александра Семенова отреагировала на двухлетнее наказание за нарушение антидопинговых правил, передает РИА "Новости".
20-летняя спортсменка была дисквалифицирована на основании пункта 2.1 "Общероссийских антидопинговых правил", посвященного наличию запрещенных веществ в организме.
"Отмечу, что это не решение антидопингового агенства, а решение их дисциплинарного комитета. Я допустила такое ненамеренно. Я категорически не приемлю допинг и всячески помогала в расследовании инцидента. Выяснила, что вещество попало в организм случайно с таблетками от давления. Комитету были представлены и химическая экспертиза, и показания свидетелей. Но их сочли недостаточными", — заявила Семенова.
Гимнаста добавила, что на подачу есть 21 день, но она не видит в этом смысла, так как весь сезон по сути уже пропущен.
Ранее два российских пловца получили длительные дисквалификации за допинг.
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Летние виды спорта , РИА Новости
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