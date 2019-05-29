Российская гимнастка рассказала о пути попадания допинга в ее организм

Российская гимнастка Александра Семенова отреагировала на двухлетнее наказание за нарушение антидопинговых правил, передает РИА "Новости".

20-летняя спортсменка была дисквалифицирована на основании пункта 2.1 "Общероссийских антидопинговых правил", посвященного наличию запрещенных веществ в организме.

"Отмечу, что это не решение антидопингового агенства, а решение их дисциплинарного комитета. Я допустила такое ненамеренно. Я категорически не приемлю допинг и всячески помогала в расследовании инцидента. Выяснила, что вещество попало в организм случайно с таблетками от давления. Комитету были представлены и химическая экспертиза, и показания свидетелей. Но их сочли недостаточными", — заявила Семенова.

Гимнаста добавила, что на подачу есть 21 день, но она не видит в этом смысла, так как весь сезон по сути уже пропущен.

Ранее два российских пловца получили длительные дисквалификации за допинг.