Чемпион Европы попался на краже из «Ашана»

Чемпион Европы по тяжелой атлетике Адам Малигов совершил магазинную кражу и попался, сообщает «База».

По информации телеграм-канала, недавно 26-летний спортсмен вошел в магазин «Ашан» на улице Вавилова в Москве, набрал продуктов на шесть тысяч рублей и сделал попытку уйти, не заплатив за них.

Кража была замечена охраной торговой точки. Спортсмен был остановлен ею на выходе, сначала возмутился тому, что был заподозрен в совершении преступления, а затем признался.

Охранники вызвали полицейских, те увезли Малигова в отдел по Донскому району. Тяжелоатлета отпустили оттуда несколько часов спустя, после чего он сообщил жене, что ничего не крал, и перестал выходить на связь — в том числе со следователем по своему делу. По этой причине спортсмена вскоре объявят в розыск.

Адам Малигов — чемпион Европы по тяжелой атлетике 2017 года (в весовой категории до 94 килограммов), вице-чемпион 2014-го (до 85 кг), бронзовый призер чемпионата России 2015-го (до 94 кг).