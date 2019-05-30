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Белорусский спортсмен рассказал о принуждении к допингу 

Рамблер + ещё 3 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Белорусский триатлонист Алексей Трохимчик обвинил своего бывшего тренера Артема Буковца в склонении к употреблению запрещенных препаратов. Скриншоты переписки с тренером спортсмен опубликовал на странице в Facebook.
Как следует из опубликованной переписки, Буковец заявил Трохимчику, что тот никогда не сможет достичь высоких результатов, так как ему «от природы дано на порядок ниже», чем некоторым из его коллег.
«Знаете почему я перестал с вами работать? Вы на 2 месяце работы предложили мне принимать препараты которые входят в состав запрещённых», — написал Трохимчик (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Так я тебе и предложил потому как других вариантов для тебя нет и не будет?» — ответил тренер.
Трохимчик уточнил, что ушел от Буковца два года назад, а через некоторое время продолжил карьеру под руководством испанского тренера. Причину ухода он никогда не раскрывал, так как считал это неприемлемым, но после «очередных комментариев в фэйсбуке» решил опубликовать это сообщение.
По данным Belsat.eu, Трохимчик утверждает, что ему предлагали принимать запрещенный препарат «Тестостерон-Пропионат».
Артем Буковец в разговоре с Belsat.eu отверг все обвинения. Он заявил, что Трохимчик не был его воспитанником и вообще не является профессиональным спортсменом. По словам наставника, он некоторое время дистанционно консультировал Трохимчика, который хотел начать карьеру.
«В определенный момент он поинтересовался: а что принимают профессиональные спортсмены в качестве допинга? Ну я и ответил, что читал в интернете», — заявил Буковец.
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