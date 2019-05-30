В Югру на Всемирные спортивные игры приедут Роднина, Фетисов и Карпов

Уже завтра в Югре стартуют V Всемирные игры юных соотечественников — международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Большое спортивное событие будет проходить в течение недели в Ханты-Мансийске.

В Играх примут участие более 610 юных спортсменов из 60 стран Европы, Азии, Америки. На протяжении семи дней участники будут соревноваться по самым популярным школьным видам спорта: баскетболу 3x3, мини-футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, художественной гимнастике и плаванию.

Для проведения игр будут задействованы центр развития теннисного спорта, там пройдут состязания по волейболу и художественной гимнастике, ледовый дворец спорта, в нем будут соревноваться пловцы, открытый а также стадион "Югра-Атлетикс" и Югорская шахматная академия.

Кроме соревнований для юных участников предусмотрена обширная культурно-образовательная программа. С юными соотечественниками будут работать волонтеры программы "Послы русского языка в мире". С помощью игр и интерактивных занятий они раскроют мир русской культуры и языка, познакомят с возможностями образования в России.

В рамках деловой программы V Всемирных игр юных соотечественников почетные гости и руководители делегаций примут участие в работе Международной конференции "Развитие образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской духовной и культурной среды.

Проведение игр направлено на укрепление международных спортивных и гуманитарных связей и популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

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