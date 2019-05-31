Скоростной катер убил спортсмена

Не проскочил… Скоростной катер убил молодого спортсмена

18-летний Артём Акимов должен был поехать на чемпионат мира в составе сборной России. Но угодил в беду из-за стоянки дорогих яхт.

28 мая в Санкт-Петербурге опубликовали погиб член молодёжной сборной России по виндсёрфингу Артём Акимов. Как выяснилось, молодой спортсмен попал под скоростной «Метеор» в Петровском фарватере. «Метеоры» — это быстрые пассажирские теплоходы на подводных крыльях, курсирующие в том числе на водных пространствах северной столицы.

В этой истории много непонятного. Следственный комитет планирует возбудить уголовное дело и разобраться во всём. Тем более, что уличная камера частично запечатлела момент трагедии.

Артём Акимов был действительно очень перспективным виндсёрфингистом. В прошлом году он выиграл чемпионат Санкт-Петербурга, а буквально несколько недель назад стал победителем Ейского кубка, проходившего в Краснодаре. Артём родом из Ростова, а в Питер переехал пять лет назад, чтобы развивать карьеру. Выбор в пользу виндсёрфинга не был случайным, ведь вся его семья занималась этим видом спорта. Шутили, что ходить он научился позже, чем стоять на доске.

Несмотря на возраст, Артём считался опытным спортсменом. Он по праву входил в сборную России, недавно отобрался на чемпионат мира и активно готовился к важнейшему старту в карьере, который состоится как раз в Санкт-Петербурге. Воспитанники школы «Крестовский остров» в один голос называли его одним из наиболее талантливых виндсёрфингистов своего поколения. А ещё характеризовали его как отрытого и очень отзывчивого парня.

Нет места для тренировок

Благодаря камерам удалось установить, что спортсмен передвигался по нелегальному маршруту. Спортсменам запрещено пересекать судовой ход. Но, по информации «Фонтанки», Акимов в день смерти дважды проскакивал мимо теплоходов. А третья попытка закончилась фатально. Почему он так рисковал? Оказывается, ему и другим спортсменам просто негде было тренироваться.

Из-за того, что акваторию места, где находится школа «Крестовский остров» заполонили владельцы дорогих яхт, у молодых парней банально отсутствовала территория для занятий.

«В районе слияния Малой Невы и Малой Невки находились другие спортсмены, большое количество. Молодой человек тоже был среди них. В какой-то момент, довольно неожиданно, он оторвался от группы, пересек акваторию поперек судового хода, дошел до Васильевского, развернулся и пошел обратно. Затем снова поймал ветер, разогнался километров до шестидесяти в час и столкнулся с «Метеором», — рассказывал о трагедии глава ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимира Родионова.

Несмотря на жуткий инцидент, партнёры Артёма Акимова по сборной России продолжат подготовку к домашнему чемпионату мира в прежнем месте, альтернатив у них нет.

18-летний парень и теплоход «Метеор» на протяжении определённого времени неслись навстречу друг другу, но никто даже не пытался вывернуть в сторону и избежать столкновения. Как такое возможно? По словам экспертов, Артём мог не видеть теплоход, потому что шёл на высокой скорости, и парус полностью закрывал ему обзор в сторону, откуда пришла беда.

Причины, почему виндсёрфингиста не увидел, капитан «Метеора», ещё предстоит выяснить. Телеканал НТВ приводит слова основателя питерского парусного клуба Владимира Логинова , который высказал версию, что капитан до конца верил, что «сёрфер отвернёт от него».

Участники всероссийского форума виндсёрфинга Raceyou организовали сбор денег для родственников спортсмена. Все собранные средства будут отданы родителям.

Однако любимого сына и талантливого спортсмена уже никто не вернёт.