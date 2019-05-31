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Колумбиец Чавес выиграл 19-й этап «Джиро д’Италия», Закарин — 22-й 

RT на русском + ещё 1 4 часа назад
Фото: ©Yuzuru Sunada/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Колумбийский велогонщик Эстебан Чавес из команды Mitchelton-Scott стал победителем 19-го этапа первого гранд-тура сезона — «Джиро д'Италия».
Чавес преодолел 151 км дистанции между Тревизо и Сан-Мартино-ди-Кастроцца за 4 часа 1 минуту 31 секунду.
Вторым финишировал итальянец Андреа Вендраме из Androni Giocattoli-Sidermec. Тройку замкнулд португалец Амаро Антунеш из CCC Team.
Лучшим из россиян стал Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin — 22-е место. Его напарник Дмитрий Страхов и завершил этап на 79-м месте. Ещё один представитель России — Павел Сиваков из INEOS — занял 25-е место.
Лидером в генеральной классификации является Ричард Карапас из Movistar. Второе место занимает Винченцо Нибали из Bahrain-Merida с отставанием в 1 минуту 54 секундs. Тройку замыкает словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, проигрывающий 2 минуты 16 секунд.
Сиваков — 9-й, Закарин — 12-й. Страхов не входит в топ-100.
Ранее сообщалось, что Нанс Петерс выиграл 17-й этап престижной веломногодневки «Джиро д’Италия».
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Летние виды спорта , Ильнур Закарин
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