Российские спортсмены остались без медалей на ЧЕ по триатлону

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Российские триатлонисты не сумели завоевать ни одной медали на чемпионате Европы, который проходил в Верте (Нидерланды). Среди мужчин лучшим оказался британский спортсмен Алистер Браунли , на втором месте — представитель Португалии Жоау Перейра, третьим к финишу пришёл бельгиец Йелле Генс. Россиянин Дмитрий Полянский финишировал 14-м. В соревнованиях у женщин победу одержала британка Бет Поттер, французская триатлонистка Сандра Доде стала второй, а третье место досталось представительнице Бельгии Клэр Мичел. Лучшей среди россиянок стала Елена Данилова , финишировав 11-й. В смешанной эстафете первыми стали французские спортсмены, вторыми — немецкие, третьими — голландские. Российская команда — на 11-м месте. Определился победитель престижной веломногодневки «Джиро д’Италия», ранее писал News.ru.