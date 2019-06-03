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Российские спортсмены остались без медалей на ЧЕ по триатлону 

News.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Wikimedia
Российские триатлонисты не сумели завоевать ни одной медали на чемпионате Европы, который проходил в Верте (Нидерланды).
Среди мужчин лучшим оказался британский спортсмен Алистер Браунли, на втором месте — представитель Португалии Жоау Перейра, третьим к финишу пришёл бельгиец Йелле Генс. Россиянин Дмитрий Полянский финишировал 14-м.
В соревнованиях у женщин победу одержала британка Бет Поттер, французская триатлонистка Сандра Доде стала второй, а третье место досталось представительнице Бельгии Клэр Мичел. Лучшей среди россиянок стала Елена Данилова, финишировав 11-й.
В смешанной эстафете первыми стали французские спортсмены, вторыми — немецкие, третьими — голландские. Российская команда — на 11-м месте.
Определился победитель престижной веломногодневки «Джиро д’Италия», ранее писал News.ru.
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