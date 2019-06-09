Аверина завоевала золото на этапе Гран-при по художественной гимнастике

Россиянка Арина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с обручем, мячом и лентой на заключительном этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно.

В упражнении с обручем Аверина набрала 23,00 балла, второе место заняла представительница Болгарии Боряна Калейн (21,50), замкнула тройку лучших американка Лора Зенг (21,45).

Аверина в упражнении с мячом показала результат 22,55 балла. На втором месте расположилась спортсменка из Болгарии Катрин Тасева (21,40), на третьем — Калейн (21,00). В упражнении с лентой Аверина набрала 20,00 баллов, второй стала белоруска Алина Горносько (19,05), третьей — Тасева (18,40).