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Аверина завоевала золото на этапе Гран-при по художественной гимнастике 

Спорт РИА Новости + ещё 22 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Арина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с обручем, мячом и лентой на заключительном этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно.
В упражнении с обручем Аверина набрала 23,00 балла, второе место заняла представительница Болгарии Боряна Калейн (21,50), замкнула тройку лучших американка Лора Зенг (21,45).
Аверина в упражнении с мячом показала результат 22,55 балла. На втором месте расположилась спортсменка из Болгарии Катрин Тасева (21,40), на третьем — Калейн (21,00). В упражнении с лентой Аверина набрала 20,00 баллов, второй стала белоруска Алина Горносько (19,05), третьей — Тасева (18,40).
Ранее россиянка Дарья Трубникова завоевала золото в индивидуальном многоборье, а Аверина стала серебряным призером в этой дисциплине.
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