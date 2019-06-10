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Ингушский мальчик отжался 4445 раз и побил рекорд чеченского мальчика 

Lenta.ru + ещё 18 3 часа назад
Фото: Соцсети/ Ридус
В Ингушетии шестилетний мальчик поставил два рекорда по количеству отжиманий. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
В течение двух часов Ибрагим Льянов из ингушского села Новый Редант сумел отжаться от пола 3720 раз и побил рекорд по скорости отжиманий. Он не остановился на этом, продолжил делать упражнение и довел результат до 4445 раз, поставив таким образом рекорд и по количеству отжиманий от пола за один подход.
Фиксация рекордов проходила на стометровой башне «Согласия» в городе Магас. За соблюдением правил следил главный эксперт Книги рекордов России в категории «Фитнес» Андрей Лобков. Помимо двух сертификатов от Лобкова, мальчик получил и более серьезную награду: двухкомнатную квартиру в Магасе, которую подарил президент спортклуба «Чингиз» Магомед-Али Евлоев.
Ибрагим Льянов начинал тренировки под руководством отца. Сейчас он каждый день занимается в физкультурно-оздоровительном комплексе в Новом Реданте и дважды в неделю ездит в Назрань на тренировки в спортклубе «Чингиз».
В ноябре 2018 года пятилетний Рахим Куриев стал рекордсменом Чечни по количеству отжиманий, сделав 4105 повторений за два часа 26 минут. Через две недели он попал в Книгу рекордов России с другим рекордом по количеству отжиманий. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил мальчику белый Mercedes.
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Летние виды спорта , Рахим Куриев , Рамзан Кадыров
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