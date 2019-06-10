Ингушский мальчик отжался 4445 раз и побил рекорд чеченского мальчика

В Ингушетии шестилетний мальчик поставил два рекорда по количеству отжиманий. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

В течение двух часов Ибрагим Льянов из ингушского села Новый Редант сумел отжаться от пола 3720 раз и побил рекорд по скорости отжиманий. Он не остановился на этом, продолжил делать упражнение и довел результат до 4445 раз, поставив таким образом рекорд и по количеству отжиманий от пола за один подход.

Фиксация рекордов проходила на стометровой башне «Согласия» в городе Магас. За соблюдением правил следил главный эксперт Книги рекордов России в категории «Фитнес» Андрей Лобков. Помимо двух сертификатов от Лобкова, мальчик получил и более серьезную награду: двухкомнатную квартиру в Магасе, которую подарил президент спортклуба «Чингиз» Магомед-Али Евлоев.

Ибрагим Льянов начинал тренировки под руководством отца. Сейчас он каждый день занимается в физкультурно-оздоровительном комплексе в Новом Реданте и дважды в неделю ездит в Назрань на тренировки в спортклубе «Чингиз».