Российским гимнасткам вручили медали под гимн СССР

Гимн Советского Союза включили на стадионе чешского города Брно во время церемонии вручения наград Гран-при по художественной гимнастике. Россиянке Дарье Трубниковой под него под него вручили медаль за первое место, Арине Авериной — за второе. Об этом сообщил ТАСС.

«Когда мы стояли на пьедестале, и зазвучала музыка, мы сначала ничего не поняли, но потом осознали, что звучит советский гимн», — поделилась эмоциями серебряная призер Аверина.

Она отметила, что на следующий день, когда российские спортсменки снова поднимались на пьедестал почета, звучал уже гимн РФ. Аверина призналась, что такое с ней произошло в первый раз.

9 июня состоялись финалы в отдельных видах. Арина Аверина стала лучшей в упражнениях с лентой, мячом и обручем. Она рассказала, что российские гимнастки испытывали определенные трудности при подготовке к выступлениям. В целом условия были неплохими, но для тренировок предоставлялся лишь один ковер, которого, естественно, было мало.

«В таких случаях просто нет места для того, чтобы подготовиться», — произнесла медалистка.

Арина Аверина — семикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Она трижды становилась лучшей и на мировых первенствах. В ее активе также две серебряных и три бронзовых медали чемпионатов мира. Дарья Трубникова — победительница юношеской Олимпиады прошлого года.