Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российским гимнасткам вручили медали под гимн СССР 

360tv.ru 40 минут назад
Гимн Советского Союза включили на стадионе чешского города Брно во время церемонии вручения наград Гран-при по художественной гимнастике. Россиянке Дарье Трубниковой под него под него вручили медаль за первое место, Арине Авериной — за второе. Об этом сообщил ТАСС.
«Когда мы стояли на пьедестале, и зазвучала музыка, мы сначала ничего не поняли, но потом осознали, что звучит советский гимн», — поделилась эмоциями серебряная призер Аверина.
Она отметила, что на следующий день, когда российские спортсменки снова поднимались на пьедестал почета, звучал уже гимн РФ. Аверина призналась, что такое с ней произошло в первый раз.
9 июня состоялись финалы в отдельных видах. Арина Аверина стала лучшей в упражнениях с лентой, мячом и обручем. Она рассказала, что российские гимнастки испытывали определенные трудности при подготовке к выступлениям. В целом условия были неплохими, но для тренировок предоставлялся лишь один ковер, которого, естественно, было мало.
«В таких случаях просто нет места для того, чтобы подготовиться», — произнесла медалистка.
Арина Аверина — семикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Она трижды становилась лучшей и на мировых первенствах. В ее активе также две серебряных и три бронзовых медали чемпионатов мира. Дарья Трубникова — победительница юношеской Олимпиады прошлого года.
360tv.ru: последние новости
Российским гимнасткам вручили медали под гимн СССР «Убирайся обратно в Россию»: Медведева получила письмо с угрозами Российским легкоатлетам дали надежду на выступление на ЧМ‐2019 под своим флагом
Комментарии29
Летние виды спорта , Видео , Дарья Трубникова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порту» вступил в борьбу за Зе Луиша
Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в 12-й раз
Гончаренко высказался о будущем Дзагоева в ЦСКА
Мбаппе может перейти в «Реал»
Бразильские футболистки разгромили команду Ямайки в ЧМ
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение