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Известный спортсмен был ранен из огнестрельного оружия 

Газета.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: EPA
Бывший бейсболист Дэвид Ортис был ранен из огнестрельного оружия в Доминиканской Республике, передает "Советский спорт".
По информации АР, инцидент произошел в развлекательном центре в Санто-Доминго. Отмечается, что 43-летний спортсмен был госпитализирован, однако о его состоянии на данный момент нет информации.
Ортис выступал за "Миннесоту Твинс" с 1997 по 2002 год и "Бостон Ред Сокс" с 2003 по 2016 год.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
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Летние виды спорта , Сергей Чуев , Росгвардия , СКР , МВД , Советский спорт
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