Известный спортсмен был ранен из огнестрельного оружия

Бывший бейсболист Дэвид Ортис был ранен из огнестрельного оружия в Доминиканской Республике, передает "Советский спорт".

По информации АР, инцидент произошел в развлекательном центре в Санто-Доминго. Отмечается, что 43-летний спортсмен был госпитализирован, однако о его состоянии на данный момент нет информации.

Ортис выступал за "Миннесоту Твинс" с 1997 по 2002 год и "Бостон Ред Сокс" с 2003 по 2016 год.