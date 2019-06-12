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Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за травмы 

RT на русском + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Директор велокоманды INEOS Дэйв Брэйлсфорд сообщил, что четырехкратный победитель «Тур де Франс» британец Крис Фрум не выступит в гонке из-за травмы.
«Фрум находится в очень тяжёлом состоянии, очевидно, что он не примет участие в «Тур де Франс», — приводит слова Брэйлсфорда The Guardian.
34-летний британец был госпитализирован в результате падения перед стартом четвёртого этапа многодневки «Критериум Дофине».
Фрум четырежды выигрывал «Тур де Франс» и по одному разу «Джиро д'Италия» и «Вуэльту Испании». «Тур де Франс» 2019 года стартует 6 июня в Брюсселе. Финиш престижной гонки состоится 28 июля в Париже.
Ранее сообщалось, что российский велогонщик Ильнур Закарин выступит на «Тур де Франс».
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Летние виды спорта , Ильнур Закарин , Крис Фрум , The Guardian
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