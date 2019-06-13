В Белоруссии ужесточат ответственность за допинг

Парламент Белоруссии рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за склонение к допингу, передает "Советский спорт".

Как уведомляет "Sputnik Беларусь", проект был представлен членом комиссии по национальной безопасности Палаты представителей, а также олимпийским чемпионом каноистом Александром Богдановичем.

"Мы предлагаем ввести уголовную ответственность для специалистов в области спорта, которые склонили спортсмена к употреблению запрещенных веществ", — заявил спортсмен.

Рассмотрение пройдет 13 июня.

По словам Богдановича, за такое нарушение законопроект будет предусматривать наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Идея о том, чтобы ужесточить ответственность как для спортсменов, так и для тренеров появилась в стране еще пять лет назад.

Ранее сообщалось, что ВФЛА объявила дату рассмотрения "дела Сильнова".