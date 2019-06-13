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В Белоруссии ужесточат ответственность за допинг 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Парламент Белоруссии рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за склонение к допингу, передает "Советский спорт".
Как уведомляет "Sputnik Беларусь", проект был представлен членом комиссии по национальной безопасности Палаты представителей, а также олимпийским чемпионом каноистом Александром Богдановичем.
"Мы предлагаем ввести уголовную ответственность для специалистов в области спорта, которые склонили спортсмена к употреблению запрещенных веществ", — заявил спортсмен.
Рассмотрение пройдет 13 июня.
По словам Богдановича, за такое нарушение законопроект будет предусматривать наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.
Идея о том, чтобы ужесточить ответственность как для спортсменов, так и для тренеров появилась в стране еще пять лет назад.
Ранее сообщалось, что ВФЛА объявила дату рассмотрения "дела Сильнова".
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Летние виды спорта , Советский спорт , ИА Sputnik
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