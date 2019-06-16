В Крыму при невыясненных обстоятельствах погиб спортсмен

Спортсмен из Мурманска погиб во время пробежки в Крыму при невыясненных пока обстоятельствах, сообщает РИА Новости

По словам министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова, утром в субботу группа спортсменов из Мурманска отправилась на пробежку из базы отдыха в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта.

Однако один из спортсменов — молодой человек 2001 год рождения — обратно не вернулся.

Поиски, к которым подключились спасатели, водолазы, кинологи и волонтеры, шли в течение суток.

Пропавшего искали в горно-лесной зоне и в акватории вблизи поселка. Ночью поиски были приостановлены, утром спортсмена нашли без признаков жизни. «Ведется расследование», — сказал Шахов.