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В Крыму при невыясненных обстоятельствах погиб спортсмен 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спортсмен из Мурманска погиб во время пробежки в Крыму при невыясненных пока обстоятельствах, сообщает РИА Новости.
По словам министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова, утром в субботу группа спортсменов из Мурманска отправилась на пробежку из базы отдыха в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта.
Однако один из спортсменов — молодой человек 2001 год рождения — обратно не вернулся.
Поиски, к которым подключились спасатели, водолазы, кинологи и волонтеры, шли в течение суток.
Пропавшего искали в горно-лесной зоне и в акватории вблизи поселка. Ночью поиски были приостановлены, утром спортсмена нашли без признаков жизни. «Ведется расследование», — сказал Шахов.
Летние виды спорта , РИА Новости
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