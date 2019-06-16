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«Ехала к своей дочери»: погибла гимнастка Любовь Рассыхина 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Фото: Юрій Назаркевич/facebook
Во Львове погибла известная советская гимнастка Любовь Рассыхина, супруга бывшего футболиста и тренера львовских «Карпат» Бориса Рассыхина, сообщает Газета.Ру.
77-летняя женщина направлялась на вокзал, чтобы навестить свою дочь, однако неподалеку от него попала под машину на пешеходном переходе.
«Пришла печальная новость в семью известных спортивных фигур Львова — Рассыхиных. Трагически погибла Любовь Рассыхина. Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери», — написал в фейсбуке руководитель пресс-службы ФК "Карпаты" Юрий Назаркевич.
Он также отметил, что ДТП произошло возле Привокзального рынка. По данным пресс-службы Львовской областной государственной администрации, за рулем иномарки был 44-летний гражданин Азербайджана.
Любовь Рассыхина мастер спорта по спортивной гимнастике. После завершения карьеры она десять лет возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском футбольном клубе СКА, она также работала рефери и много сил отдала развитию детско-юношеского спорта в регионе.
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Летние виды спорта , Газета.Ru
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