Не дошла до дочери: украинскую гимнастку сбили насмерть

Во Львове погибла известная гимнастка Любовь Рассыхина. Спортсменка собиралась навестить свою дочь, однако по дороге на вокзал попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе.

Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни скоропостижно скончалась прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина. О гибели спортсменки, которая также известна, как супруга бывшего футболиста и тренера львовских «Карпат» Бориса Рассыхина, сообщил руководитель департамента по связям с общественностью бело-зеленых Юрий Назаркевич. По его словам, Рассыхина собиралась навестить свою дочь и в момент, когда она переходила дорогу по направлению к железнодорожному вокзалу, ее сбил автомобиль.

«Пришла печальная новость в семью известных спортивных фигур Львова — Рассыхиных. Трагически погибла Любовь Рассыхина. Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно», — написал Назаркевич у себя в фейсбуке.

Отмечается, что ДТП произошло возле Привокзального рынка. По информации пресс-службы Львовской областной государственной администрации, водителем иномарки оказался 44-летний гражданин Азербайджана, сбивший Рассыхину на пешеходном переходе.

Любовь Рассыхина является мастером спорта по спортивной гимнастике. По окончании своей карьеры она возглавила специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском футбольном клубе СКА, где отработала более десяти лет. Помимо тренерской деятельности Рассыхина также занималась развитием детско-юношеского спорта в регионе и на протяжении нескольких лет работала в качестве рефери.

В начале 1960-х годов гимнастка вышла замуж за Бориса Рассыхина, в 1963-м перешедшего в «Карпаты», которые были созданы на базе СКА — до того момента единственного футбольного клуба во Львове.

Пресс-служба «львов» также выразила свои соболезнования в связи с гибелью гимнастки.

«Коллектив футбольного клуба, ветераны и болельщики команды «Карпаты» выражают искренние соболезнования семье Рассыхиных. Вечная память», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте бело-зеленых.

Борис Рассыхин после недолгой профессиональной карьеры в качестве футболиста также занялся тренерской деятельностью и в начале 70-х годов вошел в тренерский штаб «Карпат». При нем «львы» выиграли первую группу «А» чемпионата СССР в 1970 году. Тогда же бело-зеленые в качестве действующих обладателей Кубка СССР получили право выступить в Кубке обладателей кубков сезона-1970/71. В первом раунде львовский клуб уступил румынскому «Стяуа». Домашний матч завершился поражением «Карпат» с минимальным счетом 0:1, а в Бухаресте команды сыграли вничью — 3:3, — в результате чего румынский клуб пробился в 1/8 финала турнира.

Спустя менее чем 20 лет существования «Карпаты» оказались на грани расформирования.

Невысокие результаты команды, а также финансовые проблемы привели к тому, что руководство львовского футбола приняло решение об объединении «Карпат» со СКА, в результате чего профсоюзная команда бело-зеленых была ликвидирована.

Наставником клуба, который состоял из игроков СКА и «Карпат», стал Николай Самарин, тогда как Рассыхин остался без работы. Объединение клубов не оказало положительного влияния. Команда оказалась непопулярной среди болельщиков, количество зрителей на стадионе не превышало пяти тысяч, а результаты с каждым годом становились все хуже.

В результате СКА «Карпаты» заняли последнее место в турнирной таблице Первой лиги в 1989 году, потерпев 30 поражений в 42 матчах. Зимой того же года решением инициативной группы граждан было принято решение возродить «Карпаты» как отдельный клуб, не принадлежащий военному ведомству

Именно Борис Рассыхин стал главным тренером возрожденного клуба.

В первом же сезоне бело-зеленые заняли третье место по итогам Второй лиги 1990 года, не добрав одного очка для выхода в дивизион выше. Спустя год «Карпаты» выиграли Вторую лигу последнего в истории чемпионата СССР, после чего начали свое выступление в первенстве Украины.

В браке с Любовью Борис Рассыхин прожил более 60 лет.