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Стрелки принесли России первое золото Европейских игр 

Вести.Ru + ещё 20 2 часа назад
Фото: Friso Gentsch/DPA/ТАСС
Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов выиграли первые золотые медали сборной России на стартовавших накануне вторых Европейских играх, которые проходят в Минске.
В финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров среди смешанных пар россияне одержали победу над командой Сербии. Итоговый счет 17:9 в пользу Бацарашкиной и Черноусова.
Обладателями бронзовой медали стали спортсмены из Германии Сандра и Кристиан Райц, взявшие верх над представителями Белоруссии Викторией Чайкой и Абдул-Азизом Курди (16:8).
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Летние виды спорта , Виталина Бацарашкина
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