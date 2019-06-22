Затмила украинку и компанию: как Аверина выиграла золото Игр

Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на Европейских играх в Минске. 20-летняя спортсменка набрала в общей сумме 87,750 балла, опередив Ашрам Лину из Израиля и представительницу команды-хозяйки турнира Екатерину Галкину

В Минске продолжаются вторые Европейские игры. В ходе второго соревновательного дня были разыграны первые комплекты медалей. Один из них — в художественной гимнастике. Россию в индивидуальном многоборье представляла многократная чемпионка мира и Европы Дина Аверина. На соревнованиях в столице Белоруссии она завоевала свою очередную золотую медаль.

По итогам выполненных упражнений с мячом, булавой, обручем и лентой Аверина одержала убедительную победу, набрав в общей сумме 87,750 балла, опередив более чем на три очка представительницу Израиля Ашрам Линой.

Третью строчку заняла гимнастка из Белоруссии Екатерина Галкина, набравшая в общей сумме 79,300 балла.

Несмотря на отсутствие штрафных баллов и ошибок, исход первого места решился лишь после финального, четвертого захода. По итогам первых трех 20-летняя российская гимнастка лидировала ни разу. Так, Аверина по итогам первого захода, где она выступила с лентой, расположилась только на третьей строчке, пропустив вперед израильтянку Линой и спортсменку из Украины Владу Никольченко. По результатам второго захода, который россиянка провела с обручем, Дина также не допустила ни одной ошибки, но безошибочно выступила и Линой, закрепившая за собой лидерство и после третьего захода. Начавшая ударно выступления Никольченко в свою очередь баллов в общей сумме не добрала и осталась вне тройки призеров.

В финальном раунде Аверина представила упражнение с булавой, выступив под композицию группы Блестящие «Восточные сказки». В соответствии с названием музыкального коллектива свой номер выполнила и российская гимнастка, набравшая 21,625. Несмотря на безошибочный номер, судьба золотой медали все равно зависела не от Дины, а от ее соперницы из Израиля.

Линой в свою очередь в прямом смысле слова упустила золото из своих рук, уронив ленту за пределы ковра, за что была оштрафована на 0,600 балла, а за само упражнение получила только 17,450 балла.

Для сравнения: у Дины Авериной за то же упражнение было набрано в общей сумме 20,050 балла.

В конечном итоге российская гимнастка в коллекцию к восьми золотым наградам чемпионатов мира и шести медалям высшей пробы первенств Европы теперь добавила победу и на Европейских играх. С очередным триумфом одну из учениц Ирины Винер-Усмановой и подопечную Веры Шаталиной поздравил Олимпийский комитет России (ОКР).

«Дина Аверина — обладательница золотой медали II Европейских игр по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. В упорной борьбе по сумме четырех упражнений восьмикратная чемпионка мира вырвала победу у представительницы Израиля Лины Ашрам!»— говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте ОКР.

Вера Бирюкова. 23 июня соревнования по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске завершатся индивидуальными упражнениями с обручем, мячом, булавами и лентой, после чего состоятся групповое многоборье, групповые упражнения с тремя обручами и четырьмя булавами, а завершится соревновательный день групповыми упражнениями с пятью мячами. Примечательно, что в столицу Белоруссии изначально должна была ехать не Дина, а ее сестра-близнец Арина Аверина. Однако за пару недель до старта турнира тренерский штаб сборной России принял решение включить в состав именно Дину. Также в составе российской команды на Европейских играх выступят Анастасия Максимова , Мария Толкачева, Анжелика Стубайло, Анастасия Шишмакова

Вторые Европейские игры пройдут в Минске до 30 июня. По итогам второго соревновательного лидерство в общем командном медальном зачете принадлежит сборной России, которая набрала в общей сумме 18 наград, из которых девять — золотые, а также пять серебряных медалей и четыре — бронзовые.