Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили сравнил схватку с россиянином Иналом Тасоевым с отношениями между Россией и Грузией.
Тушишвили победил Тасоева в финале супертяжеловесов Европейских игр в Минске, пишет «Чемпионат» со ссылкой на грузинский Первый канал.
Грузинский дзюдоист заявил, что «была напряженная борьба, как и взаимоотношения между нашими странами».
«Но это спорт», — сказал он, добавив, что «посвящает победу своей стране и грузинскому народу».
Отметим, что после антироссийских акций в Грузии и ряда резких высказываний со стороны грузинских властей президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.