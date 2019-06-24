Дзюдоист Тушишвили посвятил Грузии победу над россиянином

Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили сравнил схватку с россиянином Иналом Тасоевым с отношениями между Россией и Грузией.

Тушишвили победил Тасоева в финале супертяжеловесов Европейских игр в Минске, пишет «Чемпионат» со ссылкой на грузинский Первый канал.

Грузинский дзюдоист заявил, что «была напряженная борьба, как и взаимоотношения между нашими странами».

«Но это спорт», — сказал он, добавив, что «посвящает победу своей стране и грузинскому народу».