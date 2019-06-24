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Дзюдоист Тушишвили посвятил Грузии победу над россиянином 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 8 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили сравнил схватку с россиянином Иналом Тасоевым с отношениями между Россией и Грузией.
Тушишвили победил Тасоева в финале супертяжеловесов Европейских игр в Минске, пишет «Чемпионат» со ссылкой на грузинский Первый канал.
Грузинский дзюдоист заявил, что «была напряженная борьба, как и взаимоотношения между нашими странами».
«Но это спорт», — сказал он, добавив, что «посвящает победу своей стране и грузинскому народу».
Отметим, что после антироссийских акций в Грузии и ряда резких высказываний со стороны грузинских властей президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.
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