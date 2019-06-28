Рапиристка Дериглазова оценила своё выступление на ЧЕ

Российская фехтовальщица Инна Дериглазова оценила своё выступление на чемпионате Европы в Дюссельдорфе, где она стала серебряным призёром личного турнира и победителем командного.

«Серебро для меня — это и успех, и поражение. Я проиграла опытной и титулованной спортсменке Элизе Ди Франчиске. Надо было проявить терпение для того, чтобы её переиграть, а я поспешила, где-то перенервничала и в итоге проиграла финал. Но лучше проиграть на чемпионате Европы, сделаю для себя выводы и буду более серьёзно относиться к поединкам с ней», — сказала Дериглазова в интервью RT.

Она также оценила победное выступление сборной России в командном турнире.