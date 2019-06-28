Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рапиристка Дериглазова оценила своё выступление на ЧЕ 

RT на русском + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фехтовальщица Инна Дериглазова оценила своё выступление на чемпионате Европы в Дюссельдорфе, где она стала серебряным призёром личного турнира и победителем командного.
«Серебро для меня — это и успех, и поражение. Я проиграла опытной и титулованной спортсменке Элизе Ди Франчиске. Надо было проявить терпение для того, чтобы её переиграть, а я поспешила, где-то перенервничала и в итоге проиграла финал. Но лучше проиграть на чемпионате Европы, сделаю для себя выводы и буду более серьёзно относиться к поединкам с ней», — сказала Дериглазова в интервью RT.
Она также оценила победное выступление сборной России в командном турнире.
«Здесь мы просто блестяще выступили, победили итальянок и француженок. У нас был хороший, сплочённый коллектив. Девочки все друг за друга болели и переживали. Если у одной что-то не пошло, то другая смело выходила на замену. Впечатления от этого положительные, но расслабляться не стоит», — добавила спортсменка.
RT на русском: последние новости
В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Олимпийский чемпион Федоровцев дисквалифицирован за допинг Дзюдоист Тасоев стал серебряным призёром ЕИ-2019 в категории свыше 100 кг
Комментарии
Летние виды спорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорина и Мамаева направят в одну колонию
Раскрыто будущее Уральского Халка после ухода из UFC
Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» завершил карьеру
«Захейтили»: Радионова о травле за высказывание о Загитовой
«Получают, что заслужили»: украинец обрушился на россиян2
Видео
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
00:46
Кокорин обратился к фанатам из СИЗО
Футбол
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
00:44
Отверг даже Маррей: унижение Шараповой
Теннис Статьи
03:25
Глушаков ответил Бузовой
Футбол
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение