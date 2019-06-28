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Российского чемпиона наказали за допинг 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион, российский гребец Сергей Федоровцев признан виновным в употреблении допинга. Об этом сообщило Российское антидопинговое агентство.
По данным РУСАДА, спортивный арбитражный суд, рассмотрев дело Сергея Федоровцева, признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил.
«В пробе спортсмена, отобранной в мае 2016 года, был обнаружен модулятор метаболизма «триметазидин». Суд принял решение дисквалифицировать его на 4 года, начиная с 16 июня 2016 года», — говорится в сообщении на сайте Российского антидопингового агентства.
По данным «Чемпионата», призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, двукратный чемпион Европы Сергей Федоровцев в 2017 году заявлял, что антидопинговая лаборатория допустила ошибку при анализе его пробы. Спортсмен не стал завершать карьеру, желая дождаться официального разбирательства по делу.
Летние виды спорта , Сергей Федоровцев
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