Сборная России досрочно одержала победу в общем медальном зачёте на Европейских играх 2019 года в Минске.
Это стало известно после неудачных выступлений белорусских спортсменов, не пробившихся в финалы своих дисциплин, и таким образом упустившие золотые награды, благодаря которым их сборная могла опередить Россию в медальном зачёте.
В настоящий момент в активе сборной России 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. У команды Белоруссии — 22 золотые 14 серебряных и 25 бронзовых.
Всего в заключительный день игр будет разыграно 36 комплектов наград.
Ранее сообщалось, что глава МОК посетит церемонию закрытия Европейских игр — 2019.