Путин получил куртку в подарок от спортсменок

Во время визита в Минск президент России Владимир Путин встретился в Деревне спортсменов с российской сборной, которая участвует во II Европейских играх.

"Очень здорово, красиво и впечатляюще", — сразу похвалил глава государства. "Эти соревнования для многих из вас как трамплин на пути новых побед и достижений", — подчеркнул он.

Спортсменки подарили президенту куртку с надписью "Команда России". Путин не просто принял презент, но и тут же ее надел. "Подходяще", — кивнул он и сфотографировался со спортсменами и их тренерами.