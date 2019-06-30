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Путин получил куртку в подарок от спортсменок 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Во время визита в Минск президент России Владимир Путин встретился в Деревне спортсменов с российской сборной, которая участвует во II Европейских играх.
"Очень здорово, красиво и впечатляюще", — сразу похвалил глава государства. "Эти соревнования для многих из вас как трамплин на пути новых побед и достижений", — подчеркнул он.
Спортсменки подарили президенту куртку с надписью "Команда России". Путин не просто принял презент, но и тут же ее надел. "Подходяще", — кивнул он и сфотографировался со спортсменами и их тренерами.
Вечером президент посетит церемонию закрытия II Европейских игр на стадионе "Динамо". Среди гостей — глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Армении Армен Саркисян и другие.
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Летние виды спорта , Томас Бах , Армен Саркисян , Эмомали Рахмонов , Владимир Путин , Динамо
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