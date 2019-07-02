В техасском отеле найден труп 27-летнего спортсмена 

В Техасе при невыясненных обстоятельствах умер бейсболист "Лос-Анджелес Энджелс" Тайлер Скэггс, сообщает DailyMail.
За несколько часов до трагедии 27-летний спортсмен опубликовал в соцсетях фото, где он с друзьями отправляется в путешествие.
По информации пресс-службы бейсбольного клуба, расследование трагедии продолжается, однако причины смерти до сих пор остаются неизвестными.
В связи с инцидентом игра "Лос-Анджелеса" против "Техас Рейнджерс" была отменена.
"С тяжелым сердцем сообщаем, что Тайлер Скэггс, выступающий на позиции питчера "Лос-Анджелес Энджелс", скончался 2 июля в Техасе. Он был и всегда будет частью нашей семьи", — говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что теннисист умер на вечеринке в Подмосковье.