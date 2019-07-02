В техасском отеле найден труп 27-летнего спортсмена

В Техасе при невыясненных обстоятельствах умер бейсболист "Лос-Анджелес Энджелс" Тайлер Скэггс, сообщает DailyMail.

За несколько часов до трагедии 27-летний спортсмен опубликовал в соцсетях фото, где он с друзьями отправляется в путешествие.

По информации пресс-службы бейсбольного клуба, расследование трагедии продолжается, однако причины смерти до сих пор остаются неизвестными.

В связи с инцидентом игра "Лос-Анджелеса" против "Техас Рейнджерс" была отменена.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что Тайлер Скэггс, выступающий на позиции питчера "Лос-Анджелес Энджелс", скончался 2 июля в Техасе. Он был и всегда будет частью нашей семьи", — говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что теннисист умер на вечеринке в Подмосковье.