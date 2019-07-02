«Мисс стальные ягодицы»

Бахар Набиева — украинская фитнес-модель. Девушка родилась в Баку, затем вместе с семьей переехала в Украину. Модель закончила Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля. Начинала спортсменка с университетских соревнований. В 2012-2013 годах она занимала призовые места в состязаниях по пауэрлифтингу. В сети Бахар известна как «Мисс стальная попа».

Особое внимание девушка из Днепропетровска уделяет нижней части тела — ее мускулам на ногах может позавидовать любой бодибилдер. Бахар говорила в интервью, что в течение пяти лет она старалась добиться полной диспропорции. Сейчас модель уверена, что популярностью обязана именно этому. У нее более 2,5 млн подписчиков в Instagram.

Одним из самых преданных поклонников ее тела является рэпер 50 Сent, который называет Бахар в комментариях «чертовской девчонкой».