Сидеть на цепи: Мать Кабаевой организовала угон машины дочери

Мать Алины Кабаевой подстроила угон машины дочери, чтобы спортсменка не отвлекалась от тренировок, рассказала в интервью программе «Мой герой» Ирина Винер-Усманова . Родственница олимпийской чемпионки пошла на отчаянный шаг много лет назад во время сборов российских гимнасток в Новогорске.

Винер-Усманова отметила, что за время тренировочного процесса у неё сложились тёплые отношения не только с Алиной Кабаевой, но и с её семьёй: в частности, тренер до сих пор дружит с мамой известной спортсменки. По её словам, на базу в Новогорске гимнастка приехала после принятого решения вернуться в большой спорт. Наставница приняла воспитанницу, однако, подчеркнув, жёсткие условия тренировок.

«Длина цепи свободы, которую я выбрала для себя, небольшая. Это новогорский поводок. (Сказала): «Видишь одна будка стоит у входа? Могу тебе вторую построить, — будем обе сидеть на цепи». И она согласилась», — рассказывает Винер-Усманова.

Впрочем, по словам тренера, иногда Кабаева нарушала режим, уезжая с базы на своём автомобиле. Тогда к решению проблемы подключилась мать гимнастки, которая инсценировала угон машины: женщина дала своим знакомым слепок ключа, с помощью которого «автомобиль» был угнан. Винер-Усманова отметила, что сама Кабаева узнала об этом только 15 лет спустя.