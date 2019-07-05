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«Адская гора»: почти 700 велосипедистов упали со склона во время заезда в Альпах 

ТК «Звезда» + ещё 1 6 часов назад
Фото: кадр YouTube
Участники заезда стали один за другим падать с велосипедов после того, как один из них не справился с управлением.
Сотни велосипедистов стали участниками злосчастного заезда во французских Альпах: спортсмены принимали участие в ежегодной гонке «Адская гора». Однако заезд прошел не так, как ожидали организаторы.
Как видно на кадрах, опубликованных на YouTube, велосипедисты пытались преодолеть 25-километровый склон с высоты 3400 метров. Однако во время спуска один из участников упал с велосипеда, вызвав цепную реакцию: большинство следовавших за ним спортсменов стали врезаться и падать друг в друга на больших скоростях.
Однако, как говорится в сообщении официальных представителей мероприятия, участники заезда обошлись без серьезных травм. Всего в гонке было около 700 велосипедистов.
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